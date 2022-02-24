В Кремле уверены, что реакция финансовой сферы после военной операции на Украине выровняется

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, что реакция финансовой сферы после военной операции на Украине выровняется, для этого были приняты меры. Москва прогнозировала такую реакцию.

- Для того чтобы период этой эмоциональной реакции был кратковременным, были предприняты все необходимые меры, был создан необходимый запас прочности, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, курс рубля отыграл значительную часть потерь к доллару и евро, которая российская валюта понесла утром в четверг, 24 февраля, в результате обвала на Московской бирже. Курс доллара в 12:50 по мкс опустился до 83,27 рублей, хотя ранее в ходе торгов поднимался до уровня 89,6, что на 8,44 рубля выше уровня курса предыдущего закрытию. Таким образом был зарегистрирован новый исторический максимум. Европейская валюта торгуется по 93,49 рублей. Курс евро поднялся на 1,79 рубля, хотя ранее он достигал 99,99 рубля впервые с 16 декабря 2014 года.