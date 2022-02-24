Роскомнадзор призвал СМИ использовать данные о спецоперации в Донбассе только из официальных российских источников Фото: REUTERS

Роскомнадзор обратился к СМИ с требованием использовать в подготовке материалов про специальную военную операцию России в Донбассе только данные из официальных российских источников. Такое требование связано с широким распространением недостоверной информации, объяснили в ведомстве.

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в ЛДНР, они обязаны использовать информацию, полученную только из официальных российских источников», – сказано на сайте Роскомнадзора.

Как отметили в ведомстве, возросло количество случаев распространения СМИ непроверенной информации. В этой связи там подчеркнули, что редакции СМИ обязаны устанавливать достоверность полученной информации. Там также напомнили, что за распространение ложных данных СМИ может грозить штраф в размере 5 миллионов рублей.

«Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию», – добавили в Роскомнадзоре.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.