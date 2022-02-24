ФСБ России: украинские пограничники оставили все подразделения на границе с Россией

Украинские пограничники ушли с мест дислокации на границе с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники украинской пограничной службы покинули все подразделения на российско-украинской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр информации и общественных связей ФСБ России.

Уточняется, что на границе не было никого из украинских пограничников уже по состоянию на 13.00 в четверг 24 февраля. Сотрудники пограничной службы Украины покидали места дислокации на границе с Россией массово, при этом они демонстрировали белые флаги, чтобы им предоставили возможность безопасно покинуть территорию.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что часть украинских военнослужащих попросила у властей ДНР предоставить им гуманитарный коридор, чтобы сложить оружие и безопасно покинуть территорию либо перейти на сторону ДНР.

Также сообщалось об обстреле украинскими военными российского пограничного пункта в Курской области. Подробности здесь на kp.ru.

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