Прилетевший со стороны Украины снаряд разорвался под Краснодаром Фото: Владимир Бабкин/ТАСС

В Краснодарском крае разорвался боеприпас, прилетевший со стороны Украины, рассказали в региональном пограничном управлении ФСБ.

Как передает «КП-Краснодар», снаряд взорвался в поселке Широчанка Ейского района. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее два гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару украинских военных в Азовском море. Один из членов экипажа был тяжело ранен.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 24 февраля, российский пограничный пункт «Теткино» в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. В ФСБ сообщили, что российские пограничники ответным огнем подавили огневую точку, откуда велся обстрел.

Президент России Владимир Путин объявил специальную военную операцию в Донбассе. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.