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Политика24 февраля 2022 15:40

Кремль: Путин готов к переговорам с Зеленским

Российский лидер обозначил Киеву требования Москвы, отметил Песков
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин готов к переговорам с Зеленским, заявили в Кремле

Путин готов к переговорам с Зеленским, заявили в Кремле

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин может провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, когда он будет к ним готов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент сформулировал свое видение того, чего бы мы ждали от Украины, чтобы концептуальные краснолинейные проблемы были решены: нейтральный статус, отказ от размещения вооружений. Вопрос – готово ли руководство Украины на это», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Как писал сайт kp.ru, семь депутатов Верховной рады призвали президента Украины немедленно начать переговоры с Россией. В обращении депутаты признают, что мирный процесс урегулирования был провален. Также политики заявили, что в вооруженном конфликте не будет победителей. По мнению депутатов, Зеленский должен действовать немедленно. Кроме того, депутаты признали неравенство сил и отсутствие помощи Украине извне.