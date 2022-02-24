Депутаты Рады призвали Зеленского немедленно начать переговоры с Россией

В Раде призвали Зеленского немедленно начать переговоры с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семь депутатов Верховной Рады призвали президента Украины Владимира Зеленского немедленно начать переговоры с Россией. Текст обращения опубликовал парламентарий Вадим Новинский в Facebook.

В обращении депутаты признают, что мирный процесс урегулирования был провален. Также политики заявили, что в вооруженном конфликте не будет победителей. По мнению депутатов, Зеленский должен действовать немедленно.

- Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора, — гласит текст обращения.

Кроме того, депутаты признали неравенство сил и отсутствие помощи Украине извне.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.