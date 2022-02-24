В Турции заявили о «попадании бомбы» в корабль в Черном море Фото: Иван МАКЕЕВ

В турецкое судно в Черном море попала бомба, сообщает телеканал NTV.

Судно Jupiter следовало в Одессу в Румынию под флагом Маршалловых островов. В результате происшествия никто не пострадал. Откуда прилетела бомба, не сообщается.

Отмечается, что в момент попадания боеприпаса в судно на нем находились порядка 30 человек, из которых 8 граждан Турции, 11 – Украины и 11 – Филиппин.

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Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.