В Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС России, экипаж погиб

Самолет Ан-26 Фото: Вадим САВИЦКИЙ

В Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26 Космических войск (ВКС) России. Экипаж погиб. Об этом вечером в четверг, 24 февраля, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В сообщении уточняется, что самолет Ан-26 разбился во время проведения планового полета, борт перевозил военное имущество, никому из членов экипажа спастись не удалось.

По предварительной информации Минобороны, причиной аварии стал отказ техники, на земле разрушений нет.

Сообщается также, что к месту аварии была направлена специальная комиссия ВКС, которая установит все обстоятельства и причины крушения Ан-26.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 сентября прошлого года недалеко от Хабаровска разбился пассажирский самолет Ан-26, Главной версией причин крушения называли ошибку пилотирования и непогоду: на территории заповедника, где упал самолет, стоял туман, шел дождь и дул сильный ветер.