Меры США по экспортному контролю против России коснутся компьютеров и сенсоров Фото: REUTERS

Власти США приняли решение ввести против России новые ограничительные меры. Теперь Штаты вводят санкции по экспортному контролю в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей РФ. Об этом говорится в заявлении министерства торговли США.

- Меры экспортного контроля в отношении России накладывают ограничения на категории чувствительных товаров, на которые Москва полагается при развитии своей оборонной, аэрокосмической и морской промышленности, - сказано в документе.

В частности, данные меры контроля коснуться "полупроводников, оборудования для обеспечения информационной безопасности, компьютеров, лазеров и сенсоров".

Напомним, американский лидер Джо Байден уже заявлял, что Соединенные Штаты и главы стран-членов "Большой семерки" согласовали санкции против России из-за проведения военной спецоперации в Донбассе. По словам президента США, ограничения будут иметь для Москвы "разрушительный" характер.