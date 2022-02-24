Байден анонсировал «разрушительные» санкции против России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и главы стран-членов «Большой семерки» согласовали санкции против России из-за проведения ею военной спецоперации в Донбассе. По словам президента США Джо Байдена, они будут иметь для Москвы «разрушительный» характер.

«Сегодня утром я встретился с моими коллегами по G7 для обсуждения необоснованного нападения президента Путина на Украину. Мы договорились продвигаться вперед по разрушительным пакетам санкций и другим экономическим мерам, чтобы привлечь Россию к ответу», – написал американский лидер в своем Twitter.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях в отношении России после проведения ею военной спецоперации в Донбассе. По словам главы британского правительства, в Соединенном Королевстве будут заморожены все активы ВТБ.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.