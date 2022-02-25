ЦБ и правительство окажут необходимую поддержку попавшим под санкции Запада банкам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России и правительство РФ сообщили о намерении оказать всю необходимую поддержку банкам, которые попали под санкции Запада. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

- ЦБ и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под влияние западных санкций ... банкам, на которые наложены блокирующие санкции США: ПАО "ВТБ", ПАО "Совкомбанк", АО "Новикомбанк", банк "Открытие"; банкам ПАО "Промсвязьбанк" и АО "КБ Россия" ... а также ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении.

Также в ЦБ уточнили, что все указанные банки успели заблаговременно создать план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций.

Ранее сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских банков. На этот раз ограничения коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ. Об этом 24 февраля сообщили в американском Минфине. В новый санкционный Штаты включили первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, а также членов руководящего звена ВТБ Андрея Пучкова и Юрия Соловьева и его супругу Галину Улютину. Всего под рестрикции попали 11 юридических лиц, в том числе Сбербанк, Газпромбанк, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк.