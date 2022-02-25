Япония усиливает санкции против России и замораживает выдачу виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна вводит новые санкции против России из-за обострения ситуации на Украине.

- В дополнение к объявленным 23 февраля санкциям наша страна усиливает их по следующим направлениям: замораживаются капиталы и вводится запрет на выдачу лиц частным лицам и организациям, замораживаются активы финорганизаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях, - сказал Кисида во время выступления на экстренно созванной пресс-конференции.

Ранее сайт kp.ru писал, что три страны Европы перестали выдавать визы гражданам России - это Чехия, Латвия и Литва. Чехия закрывает два своих консульства в России. Латвия планировала открыться для российских туристов с 1 марта - причём, в отличие от Чехии, просто с отрицательным ПЦР-тестом. Что касается Литвы, то пандемийные ограничения страна собиралась снять 31 марта и разрешить въезд российским туристам с отрицательным ПЦР-тестом. Ожнако теперь она приостановит выдачу шенгенских виз гражданам РФ.