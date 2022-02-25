Группировка хакеров Anonymous объявила "кибервойну" России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Группировка хакеров Anonymous объявила "кибервойну" России и официально взяла на себя ответственность за компьютерную атаку на сайт российского телеканала RT.

- Anonymous официально объявляет войну России, - сказано в заявлении участников группировки взломщиков в Twitter. Также хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.

До этого RT сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27% адресов, с которых они совершаются, находятся в США.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Соединенных Штатов предложили президенту страны Джо Байдену совершить несколько вариантов кибератак на Россию, чтобы отключить ее от интернета. По данным NBC, кибератаки будут направлены на подрыв способности снабжать российскую армию с целью помешать ей выполнить военную спецоперацию в Донбассе. Отмечается, что пока итоговое решение не принято.