NBC: Американские спецслужбы предложили Байдену несколько вариантов кибератак на Россию

Американские спецслужбы предложили Байдену несколько вариантов кибератак на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецслужбы Соединенных Штатов предложили президенту страны Джо Байдену совершить несколько вариантов кибератак на Россию, чтобы отключить ее от интернета.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, кибератаки будут направлены на подрыв способности снабжать российскую армию с целью помешать ей выполнить военную спецоперацию в Донбассе. Отмечается, что пока итоговое решение не принято.

Напомним, ранее Байден анонсировал "разрушительные санкции" против России после объявления ею специальной военной операции в Донбассе.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.