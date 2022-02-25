Евросоюз введет запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз намерен в будущем ввести запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Об этом 25 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания Совета Европы, на котором были приняты антироссийские санкции.

По ее словам, прежде всего данный пакет включает в себя финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского сектора и ключевых государственных компаний, .

- Во-вторых, мы нацелены на энергетический сектор ... Наш запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору,... Третье: мы запрещаем продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, - заявила фон дер Ляйен.

До этого сайт kp.ru писал 24 февраля, что Еврокомиссия предложит лидерам стран ЕС новый пакет санкционных мер в отношении Москвы, среди которых меры против стратегических секторов российской экономики и банков. В заявлении также подчеркивалось, что новые санкции принесут существенные последствия для российской экономики.