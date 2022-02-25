Глава Еврокомиссии: Санкции ЕС помешают России перерабатывать и продавать нефть Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции, которые намерен ввести Европейский союз против в России, помешают РФ перерабатывать и продавать нефть.

- Наш экспортный запрет ударит по нефти, делая невозможным для России модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые дали России экспортные доходы в размере 24 миллиардов евро в 2019 году, - сказала глава ЕК. Ее слова цитирует ТАСС.

Она уточнила, что второй пакет нацелен на энергетический сектор, который является ключевой экономической сферой.

Накануне Штаты объявили о введении санкций в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка (ПСБ), а также 42 их дочерних компаний. Рестрикции связаны с решением российской стороны о признании независимости ЛНР и ДНР. В черные списки США по ДНР и ЛНР также попали сыновья Бортникова, Кириенко и Фрадкова.