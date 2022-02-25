В ЕС заявили, что второй пакет санкций затронет 70% российского рынка банковских услуг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что второй пакет санкций Европейского союза затрагивает 70% российского рынка банковских услуг и ключевые госкомпании, в том числе оборонные.

- Впервые в этот санкционный пакет включены финансовые санкции. Они лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые госкомпании, в том числе оборонные, - сказала она. Ее слова цитирует ТАСС.

Накауне сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских банков. На этот раз ограничения коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ. В новый санкционный список США включили первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, а также членов руководящего звена ВТБ Андрея Пучкова и Юрия Соловьева и его супругу Галину Улютину.