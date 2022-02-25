Канада ввела санкции против российских компаний и депутатов Госдумы Фото: REUTERS

Власти Канады приняли решение о введении дополнительных санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте правительства государства.

В частности, ограничения коснулись российских депутатов и организаций, в числе которых оказался Сбербанк, Газпром и РЖД.

- Новые поправки налагают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, на которых уже наложены санкции Канады, и 27 ключевых финансовых учреждений, - говорится в документе.

Также санкции наложат на 351 члена Государственной Думы РФ. Напомним, Канада ввела ограничения в связи с признанием России независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как писал сайт kp.ru, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы республик Донбасса присутствовали при подписании, после чего расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.

В указе глава государства поручил Минобороны РФ обеспечить мир в ДНР и ЛНР силами российскими военных.