В Госдуме считают, что Россия признает республики Донбасса в границах Донецкой и Луганской областей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия признает независимость ДНР и ЛНР в границах, установленных на референдуме 2014 года, считает глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах…Сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже», – сказал парламентарий в беседе с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы республик Донбасса присутствовали при подписании, после чего расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.

В указе глава государства поручил Минобороны РФ обеспечить мир в ДНР и ЛНР силами российскими военных.