Россия предупредила Японию об ответных экономических санкциях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в Токио Михаил Галузин сообщил, что Россия ответит на новые экономические санкции Японии. Об этом в пятницу, 25 февраля 2022 года сообщает ТАСС.

"Мы прочитали сегодняшние объявления японского правительства о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным", - сообщил официальный представитель.

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна вводит новые санкции против России из-за обострения ситуации на Украине.

- В дополнение к объявленным 23 февраля санкциям наша страна усиливает их по следующим направлениям: замораживаются капиталы и вводится запрет на выдачу лиц частным лицам и организациям, замораживаются активы финорганизаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях, - сказал Кисида во время выступления на экстренно созванной пресс-конференции.

Ранее эксперт объяснил, чем России грозят санкции против банков и ограничение экспорта технологий.

"Экономической сути они не имеют. Какие-то затруднения будут для международных расчетов и частных инвесторов. Но это не проблемы для инфраструктуры этих банков и осуществления расчетов, а также для сервиса, который они предоставляют для клиентов", - рассказал Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации.