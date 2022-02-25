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Политика25 февраля 2022 5:43

Россия предупредила Японию об ответных экономических санкциях

Посол в Токио сообщил, что Россия ответит на новые экономические санкции
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Россия предупредила Японию об ответных экономических санкциях

Россия предупредила Японию об ответных экономических санкциях

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в Токио Михаил Галузин сообщил, что Россия ответит на новые экономические санкции Японии. Об этом в пятницу, 25 февраля 2022 года сообщает ТАСС.

"Мы прочитали сегодняшние объявления японского правительства о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным", - сообщил официальный представитель.

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна вводит новые санкции против России из-за обострения ситуации на Украине.

- В дополнение к объявленным 23 февраля санкциям наша страна усиливает их по следующим направлениям: замораживаются капиталы и вводится запрет на выдачу лиц частным лицам и организациям, замораживаются активы финорганизаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях, - сказал Кисида во время выступления на экстренно созванной пресс-конференции.

Ранее эксперт объяснил, чем России грозят санкции против банков и ограничение экспорта технологий.

"Экономической сути они не имеют. Какие-то затруднения будут для международных расчетов и частных инвесторов. Но это не проблемы для инфраструктуры этих банков и осуществления расчетов, а также для сервиса, который они предоставляют для клиентов", - рассказал Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации.