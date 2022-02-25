Глава DNS не исключил дальнейшее повышение цен на бытовую технику Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Владелец сети DNS Дмитрий Алексеев заявил, что не исключает дальнейшего подорожание техники на фоне стремительно меняющегося курса рубля.

"Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", - сообщил он.

Бизнесмен отметил, что хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию.

Напомним, очевидцы сообщили, что в магазинах сети продавцы срочно меняют ценники на товары. Некоторые позиции подорожали сразу на десятки тысяч рублей.

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