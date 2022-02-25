Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика25 февраля 2022 6:21

Глава DNS не исключил дальнейшее повышение цен на бытовую технику

Бизнесмен отметил, что хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (184)Комментарии (184)(184)
Глава DNS не исключил дальнейшее повышение цен на бытовую технику

Глава DNS не исключил дальнейшее повышение цен на бытовую технику

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Владелец сети DNS Дмитрий Алексеев заявил, что не исключает дальнейшего подорожание техники на фоне стремительно меняющегося курса рубля.

"Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", - сообщил он.

Бизнесмен отметил, что хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию.

Напомним, очевидцы сообщили, что в магазинах сети продавцы срочно меняют ценники на товары. Некоторые позиции подорожали сразу на десятки тысяч рублей.

"Рынок летит в ад". Пожалуй, это один из самых сдержанных комментариев, которые появлялись 21 февраля 2022 года на экономических форумах и группах в соцсетях. По традиции этот день – в который уже раз – окрестили для российского рынка "черным понедельником". Российская экономика теперь зависит от геополитики почти на 100%. Подробнее читайте в нашем материале (подробнее)