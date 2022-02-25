Глава Еврокомиссии заявила, что зимой у Европы будет достаточно газа

Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Следующей зимой у Европы будет достаточно газа независимо от вопроса поставок из России, заявила на брифинге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В последние недели мы активно работали, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас было бы достаточно поставок газа из других мест, в том числе СПГ от надежных поставщиков, если президент Путин полностью отключит нас от российского газа", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Евросоюз все еще зависим от поставок ископаемых видов топлива из России, и он должен приложить максимум усилий, чтобы сократить зависимость от российских газа, нефти и угля.

Глава Еврокомиссии также добавила, что ЕС с учетом негативного опыта прошлого года должен выработать долгосрочную стратегию "независимости от российского ископаемого топлива".

Напомним, во вторник, 22 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об остановке сертификации "Северного потока – 2", отметив, что Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания. По его словам, данные меры являются реакцией на решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).