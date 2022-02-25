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Политика25 февраля 2022 7:01

Зеленский обратился за помощью к "Бухарестской девятке"

Президент Украины заявил, что страна нуждается в "антивоенной коалиции"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с лидером Польши Анджеем Дудой обратился к странам "Бухарестской девятки" с просьбой о помощи в связи с проведением Россией военной операции.

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи, - написал Зеленский на своей странице в Twitter. - Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к "Бухарестской девятке" на счет оборонной помощи, санкций, давления".

Зеленский подчеркнул, что Киев нуждается в "антивоенной коалиции".

Напомним, в состав "Бухарестской девятки" входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Словакия и Румыния. Страны объединились в целях военного сотрудничества.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".