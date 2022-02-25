Глава ДНР Пушилин заявил, что украинские военнопленные вернутся к семьям после окончания боев

Денис Пушилин Фото: REUTERS

Украинские военнопленные смогут вернуться домой к семьям после окончание военных действий, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 25 февраля 2022 года.

По его словам, всем раненым оказывают медицинскую помощь. Пушилин также обратил внимание, что бойцы Вооруженных сил Украины чаще стали сдаваться в плен.

Не обошлось и без потерь. За прошедшую ночь среди военных Донбасса есть как раненые, так и погибшие, уточнил глава ДНР.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские военнослужащие покидают позиции, бросая вооружение. Об этом сообщило Министерство обороны России в четверг, 24 февраля 2022 года. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что позиции сложивших оружие подразделений не подвергаются ударам.