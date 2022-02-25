Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 февраля 2022 8:05

Глава ДНР Пушилин заявил, что украинские военнопленные вернутся к семьям после окончания боев

Всем раненым оказывают медицинскую помощь
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Денис Пушилин

Денис Пушилин

Фото: REUTERS

Украинские военнопленные смогут вернуться домой к семьям после окончание военных действий, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 25 февраля 2022 года.

По его словам, всем раненым оказывают медицинскую помощь. Пушилин также обратил внимание, что бойцы Вооруженных сил Украины чаще стали сдаваться в плен.

Не обошлось и без потерь. За прошедшую ночь среди военных Донбасса есть как раненые, так и погибшие, уточнил глава ДНР.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские военнослужащие покидают позиции, бросая вооружение. Об этом сообщило Министерство обороны России в четверг, 24 февраля 2022 года. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что позиции сложивших оружие подразделений не подвергаются ударам.