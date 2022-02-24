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Политика24 февраля 2022 8:01

Минобороны РФ: украинские военные покидают позиции, бросая вооружение

По украинским городам и сложившим оружие подразделениям огонь не ведется
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Минобороны РФ заявило о сложении оружия многими украинскими военнослужащими

Минобороны РФ заявило о сложении оружия многими украинскими военнослужащими

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военнослужащие покидают позиции, бросая вооружение. Об этом сообщает Министерство обороны России в четверг, 24 февраля 2022 года.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что позиции сложивших оружие подразделений не подвергаются ударам.

В Минобороны РФ также в очередной раз напомнили, что мирному населению Украины ничего не угрожает, огонь по городам не ведется.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские военнослужащие массово отступают с передовых позиций по всей линии соприкосновения. Об этом сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам Украины, в котором подчеркнул, что действия страны не направлены против народа Украины и являются самозащитой. Российский лидер призвал украинцев к взаимодействию для выстраивания самостоятельных отношений, чтобы никто не вмешивался в них.