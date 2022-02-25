Минобороны РФ сообщило, что в районе острова Змеиный сдались 82 украинских военных

Ранее Украина заявила, что потеряла контроль над островом Змеиный в Черном море рядом с границей Румынии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны России сообщили, что в районе острова Змеиный (Одесская область) сдались 82 украинских военных.

Сообщается, что с них берут подписку об отказе от участия в боях, и в ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.

Ранее Украина заявила, что потеряла контроль над островом Змеиный в Черном море рядом с границей Румынии, относящемуся к Одесской области. В ведомстве также добавили, что "утрачена связь с украинскими пограничниками и военными, находящимися на острове."

Напомним, остров Змеиный расположен приблизительно в 35 км восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная. Статус Змеиного играл большую роль при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатыми нефтью и газом. 3 февраля 2009 года вынесли решение, по которому Змеиный признали островом, а не скалой, что хотела доказать Румыния.