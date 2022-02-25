Минобороны РФ сообщило о выведении из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины

Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

Число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины достигло 118, сообщил журналистам представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 25 февраля 2022 года.

В их числе 36 радиолокационных станций, 14 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны, 13 пунктов управления и узлов связи Вооруженных сил Украины и 11 аэродромов.

Кроме того, сбиты пять боевых самолетов, пять беспилотников и один вертолет. В потери противника также вошли 41 единица специальной военной автотехники, 18 танков и бронемашин, семь реактивных систем залпового огня и пять боевых катеров.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".