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Политика25 февраля 2022 8:24

Минобороны РФ сообщило о выведении из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины

В их числе 11 аэродромов, 14 зенитных ракетных комплексов и 36 радиолокационных станций
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Игорь Конашенков

Игорь Конашенков

Фото: Министерство обороны РФ

Число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины достигло 118, сообщил журналистам представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 25 февраля 2022 года.

В их числе 36 радиолокационных станций, 14 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны, 13 пунктов управления и узлов связи Вооруженных сил Украины и 11 аэродромов.

Кроме того, сбиты пять боевых самолетов, пять беспилотников и один вертолет. В потери противника также вошли 41 единица специальной военной автотехники, 18 танков и бронемашин, семь реактивных систем залпового огня и пять боевых катеров.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".