Захарова сообщила о встрече Лаврова с представителями МИД ЛНР и ДНР Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о встречи главы ведомства Сергея Лаврова с представителями МИД ЛНР и ДНР.

"Сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с Министром иностранных дел ЛНР и Первым заместителем министра ДНР", - написала она в своем Telegram-канале.

Накануне Лавров заявил о гарантиях безопасности ДНР и ЛНР со стороны России.

"Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечение их безопасности. Думаю, что это всем понятно", - пояснил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой объявил, что отменяет планировавшуюся накануне встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

- Нет смысла сейчас двигаться вперед с этой встречей. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнерами, все согласились, - заявил Блинкен.