Минэкономики РФ предупредило, что французские предприятия понесут ущерб от санкций Евросоюза

Санкции Евросоюза ударят и по французской экономике, в том числе Фото: REUTERS

Санкции Евросоюза против России из-за событий на Украине ударят не только по российской экономике, заявили в министерстве энергетики России.

Как сообщает ТАСС, Минэнергетики РФ предупредило, что санкции нанесут ущерб французским предприятиям в авиационной, автомобильной и атомной отраслях.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции, которые намерен ввести Европейский союз против в России, помешают РФ перерабатывать и продавать нефть.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что второй пакет санкций Европейского союза затрагивает 70% российского рынка банковских услуг и ключевые госкомпании, в том числе оборонные.

Напомним, 24 февраля 2022 года Евросоюз выступил с заявлением, призывав Москву немедленно прекратить военную операцию против Украины.