Рогозин заявил, что финансирование миссии на Венеру начнется в 2022 году

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Финансирование миссии "Венера-Д", которая призвана найти признаки жизни на Венере, начнется в 2022 году. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

"В этом году приступаем к началу финансирования миссии на Венеру - "Венера-Д", - уточнил Рогозин. - Выделили средства на новые лунные аппараты - орбитальный "Луна-26" и тяжелый посадочный "Луна-27". Развертываем работы по новой космической обсерватории "Спектр-УФ".

По его словам, это стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина при утверждении финансирования развития научного космоса.

Как ранее писал сайт kp.ru, проектирование межпланетной автоматической станции "Венера-Д" стартовало в России в 2021 году. Ученые рассчитывают, что уже в 2029 году РФ отправит на Венеру первую со времен СССР миссию.

Основные контуры программы будут определены в ходе совместного проектирования. В рамках первого этапа эксперты планируют отправить на эту планету автоматическую станцию "Венера-Д", а исполнителями работ станут входящий в госкорпорацию "Роскосмос" НПО имени Лавочкина. В общей сложности проектирование займет где-то два года. В рамках данного проекта также планируется решить задачу доставки на нашу планету венерианского грунта.