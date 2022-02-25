Лавров заявил, что Россия не могла отказать ДНР и ЛНР в защите от агрессора

Фото: Мария Захарова / Telegram

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с с главой МИД ЛНР Дейнего и замглавы МИД ДНР Пересадой заявил, что Россия не могла отказать республикам в защите от агрессора.

"Москва не могла остаться безучастной к просьбе ЛНР и ДНР об оказании военной помощи по защите от агрессора" - заявил он встрече, трансляция которой ведется на странице министерства иностранных дел (МИД) РФ в социальной сети "ВКонтакте".

Западные страны последовательно выгораживали преступления киевского режима против мирного населения, также отметил министр иностранных дел России.

Напомним, встречу анонсировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с Министром иностранных дел ЛНР и Первым заместителем министра ДНР", - написала она.

Накануне Лавров также заявил о гарантиях безопасности ДНР и ЛНР со стороны России.

"Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечение их безопасности. Думаю, что это всем понятно", - пояснил он.