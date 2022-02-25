Премьер Грузии сообщил, что Тбилиси не планирует присоединяться к санкциям против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна не поддержат экономические и финансовые санкции Запада, которые вводятся в отношении России на фоне ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 25 февраля 2022 года сообщает ТАСС.

"Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", - пояснил он.

При этом премьер отметил, что в Тбилиси следят за действиями международных партнеров.

Ранее посол РФ в Токио Михаил Галузин сообщил, что Россия ответит на новые экономические санкции Японии.

"Мы прочитали сегодняшние объявления японского правительства о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным", - сообщил официальный представитель.

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