Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 февраля 2022 10:12

Премьер Италии сообщил, что Зеленский не выходит на связь

Зеленский рассказал премьеру Италии, что он и его семья являются целью сил вторжения России
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (35)Комментарии (35)(35)
Премьер Италии сообщил, что Зеленский не выходит на связь

Премьер Италии сообщил, что Зеленский не выходит на связь

Фото: REUTERS

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не выходит на связь на протяжении 1,5 часов, хотя была договоренность созвониться утром.

"Он укрылся в какой-то части Киева. Он сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ. Это глубоко поразило всех участников", - заявил он в информационном сообщении по украинском кризису в палате депутатов итальянского парламента.

Накануне президент Украины в ходе телефонного разговора с лидером Польши Анджеем Дудой обратился к странам "Бухарестской девятки" с просьбой о помощи в связи с проведением Россией военной операции.

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский побывал с визитом в Италии и заехал в Ватикан, где удостоился аудиенции у Папы Римского Франциска. При этом, выступил в свойственной украинским политикам манере раздвоенного сознания.

Так, например, в ходе переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, состоявшихся 7 февраля, он попросил того закрыть представительские центры ЛНР и ДНР в этой стране.