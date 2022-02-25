Премьер Италии сообщил, что Зеленский не выходит на связь Фото: REUTERS

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не выходит на связь на протяжении 1,5 часов, хотя была договоренность созвониться утром.

"Он укрылся в какой-то части Киева. Он сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ. Это глубоко поразило всех участников", - заявил он в информационном сообщении по украинском кризису в палате депутатов итальянского парламента.

Накануне президент Украины в ходе телефонного разговора с лидером Польши Анджеем Дудой обратился к странам "Бухарестской девятки" с просьбой о помощи в связи с проведением Россией военной операции.

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский побывал с визитом в Италии и заехал в Ватикан, где удостоился аудиенции у Папы Римского Франциска. При этом, выступил в свойственной украинским политикам манере раздвоенного сознания.

Так, например, в ходе переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, состоявшихся 7 февраля, он попросил того закрыть представительские центры ЛНР и ДНР в этой стране.