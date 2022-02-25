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Политика25 февраля 2022 10:13

В Минобороны РФ сообщили, что украинское ПВО атаковало свой же истребитель над Киевом

Источник в ведомстве подчеркнул, что ракетных ударов по украинской столице никто не наносил
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Украинский истребитель сбит киевским ПВО, утверждает источник в Минобороны РФ

Украинский истребитель сбит киевским ПВО, утверждает источник в Минобороны РФ

Фото: REUTERS

Появившийся в ночном небе над Киевом "факел", который затем упал на жилой дом, - это не российская ракета, а украинский истребитель Су-27, который по ошибке сбило ПВО Незалежной, заявил РИА Новости источник в министерстве обороны России.

"Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27 украинских ВВС, - уточнил источник. - По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств".

В Минобороны подчеркнули, что ракетных ударов по Киеву российские войска не наносили.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам Украины, в котором подчеркнул, что действия страны не направлены против народа Украины и являются самозащитой. Российский лидер верит в то, что несмотря на наличие госграниц народы России и Украины смогут преодолеть все проблемы и это их укрепит как единое целое.