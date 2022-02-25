Минобороны России заявило об успешной операции десанта в районе аэродрома Гостомель под Киевом

Минобороны РФ заявило об успешной операции под Киевом и заверило жителей украинской столицы, что по жилым кварталам удары наноситься не будут. На фото: бомбоубежище в Киеве. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Министерство обороны России в пятницу 25 февраля заявило об успешной операции десанта в районе аэродрома Гостомель под Киевом, проведенной накануне, 24 февраля.

Сообщается, что десант успешно высадился в районе аэродрома Гостомель, расположенном в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Район проведения боевых действий был полностью изолирован с воздуха. Также этому способствовало активное ведение радиоэлектронной борьбы. Успешная операция десанта была обеспечена подавлением системы украинских сил ПВО в районе высадки.

Сообщается, что в ходе операции российские войска уничтожили более 200 украинских националистов из состава специальных подразделений. Отмечается, что российские вооруженные силы не понесли потерь.

В Минобороны РФ заверили, что по жилым кварталам украинской столицы российская армия наносить удары не будет.

«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», - говорится в обращении Минобороны к жителям Киева.

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