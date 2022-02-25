Видео с места взрыва газа в доме на востоке Москвы появилось в сети

В сети появилось видео взрыва газа в доме на востоке Москвы

В сети появилось видео взрыва газа в доме на востоке Москвы. Хлопок бытового газа произошел утром 25 февраля на третьем этаже кирпичной пятиэтажки. Ударной волной из квартиры вышибло окна. А фрагменты рам и осколки стекла оказались разбросаны по двору. При этом несущие конструкции и инженерные системы дома не повреждены.

Позже выяснилось, что причиной взрыва стало неосторожно обращение с газовым оборудованием. В результате пострадал один мужчина, проживающий в квартире. Его госпитализировали в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

- Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадал проживающий в квартире мужчина, который пытался покончить жизнь самоубийством, - заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Между тем столичные следователи начали доследственную проверку по факту ЧП.