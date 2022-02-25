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Политика25 февраля 2022 13:51

Россия получила ноту МИД Украины с уведомлением о разрыве дипломатических отношений

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией.
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Россия получила ноту МИД Украины с уведомлением о разрыве дипломатических отношений

Россия получила ноту МИД Украины с уведомлением о разрыве дипломатических отношений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия получила ноту МИД Украины с уведомлением о разрыве дипломатических отношений. Об этом стало известно 25 февраля 2022 года.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в четверг, 24 февраля 2022 года, сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией. Это означает, что страна отзовет свои посольства и консульства из РФ в полном составе.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».