Путин заявил, что не ожидает договоренностей с «шайкой наркоманов и неонацистов»

Путин назвал киевские власти "шайкой наркоманов и неонацистов". Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин усомнился в возможности договориться с украинскими властями. Об этом он заявил в пятницу 25 февраля, выступая на заседании Совета Безопасности. Глава государства назвал киевкие власти «шайкой наркоманов и неонацистов».

Путин заявил, что он не ожидает, что удастся достигнуть договоренностей с «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».

Российский президент отметил, что киевские власти являются марионеточным режимом и действуют по рекомендациям извне. Он выразил надежду, что с жителями Украины будет проще достигнуть договоренности, чем с официальным Киевом.

«Достоверно известно, что все в Украине происходит по рекомендациям иностранных консультантам и советников. Еще раз обращаюсь к жителям. Не позволяйте использовать вас и ваших детей в качестве живого щита. Похоже нам с вами будет легче договориться, чем с шайкой наркоманов и неонацистов», - сказал Путин.

Путин также заявил, что нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове. Подробности здесь на kp.ru.