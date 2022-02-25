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Политика25 февраля 2022 14:47

Путин: нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове

По словам президента РФ, неонацисты размещают системы тяжелого вооружения в центре крупных украинских городов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности заявил, что нацисты на Украине действуют как террористы.

По словам главы государства, неоцисты размещают в центрах крупных городов Украины системы тяжелого вооружения.

- По сути они действуют так же как террористы во всем мире: прикрываются мирными людьми в надежде обвинить потом Россию в жертвах среди мирного населения, — сказал российский лидер.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».