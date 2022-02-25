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Политика25 февраля 2022 15:05

Захарова заявила, что Россия видит попытки НАТО втянуть Финляндию и Швецию в альянс

РФ нужны юридически обязывающие гарантии безопасности от Запада, подчеркнула официальный представитель МИД
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Россия видит попытки НАТО втянуть Финляндию и Швецию в альянс.

- Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны, — отметила она.

Захарова напомнила, что России нужны юридически обязывающие гарантии безопасности от Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Основными положениями первого документа являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.