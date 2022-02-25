Петр Толстой: без России Совет Европы невозможен и не нужен

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал исключение России из Совета Европы.

- Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора, - заявил депутат.

Ранее комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации в связи с военной операцией на Украине. Об этом сообщил итальянский премьер-министр Марио Драги.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью и объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, целью Москвы является демилитаризация страны.

В ответ на это последовали антироссийские санкции. 25 февраля Евросоюз принял уже второй пакет санкций. Ограничения, в частности, коснутся президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.