Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 февраля 2022 16:27

Петр Толстой: без России Совет Европы невозможен и не нужен

Депутат прокомментировал приостановку членства России в организации
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Комментарии (34)Комментарии (34)(34)
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал исключение России из Совета Европы.

- Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора, - заявил депутат.

Ранее комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации в связи с военной операцией на Украине. Об этом сообщил итальянский премьер-министр Марио Драги.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью и объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, целью Москвы является демилитаризация страны.

В ответ на это последовали антироссийские санкции. 25 февраля Евросоюз принял уже второй пакет санкций. Ограничения, в частности, коснутся президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.