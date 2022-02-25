Минобороны РФ сообщило о захваченном на Украине западном вооружении

Представитель российского Минобороны Конашенков рассказал о захваченном на Украине западном вооружении. Фото: кадр из видео.

В Минобороны РФ сообщили, что во время спецоперации российские военные захватили много вооружения, которое было ранее поставлено в Украину западными странами . В частности, среди трофеев оказались американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

Об этом рассказал в пятницу 25 февраля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы "Javelin" и британские "NLAW", - заявил Конашенков.

Представитель Минобороны рассказал и о количестве военной техники, выведенной из строя в ходе спецоперации. Речь идет о 211 украинских военных объектах, 6 сбитых боевых самолетах, одном вертолете и пяти беспилотниках. Также сообщается, что российские военные уничтожили 67 танков и бронемашин, 16 реактивных систем залпового огня украинских ВСУ.

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