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Политика25 февраля 2022 17:01

Минобороны: российские военные блокировали Сумы и Конотоп

Российское Минобороны рассказало, что в ходе спецоперации на Украине блокированы Сумы и Конотоп
Мария ПАВЛОВА
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Официальный представитель Минобороны РФ рассказал, что российские военные блокировали города Конотоп и Сумы. Фото: кадр из видео.

Официальный представитель Минобороны РФ рассказал, что российские военные блокировали города Конотоп и Сумы. Фото: кадр из видео.

Российские подразделения в пятницу 25 февраля блокировали Сумы и Конотоп. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации блокировали города Сумы и Конотоп", - сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны отметил, что российские военные принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения не только в самих городах Конотоп и Сумы, но и в находящихся поблизости населенных пунктах.

Также Игорь Конашенков рассказал о том, что в ходе боевых действий российские военные захватили большое количество иностранного оружия, находящегося на вооружении украинской армии. Подробности здесь.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим Украины, заявив, что они не должны позволять использовать своих жен, детей и стариков в качестве живого щита.

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