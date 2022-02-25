Президент Сербии Вучич заявил, что страна не будет вводить антироссийские санкции

Президент Сербии заявил, что страна не будет вводить антироссийские санкции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия не намерена вводить антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Об этом заявил президент страны Александар Вучич. Такое заявление Вучич сделал в пятницу 25 февраля, пишет ТАСС.

Сербия в связи с ситуацией на Украине прекращает все учения МВД и Министерства обороны с иностранными силами. Так же страна намерена оказать гуманитарную помощь жителям Украины.

Ранее Александар Вучич предупредил о росте давления на Сербию после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Президент Сербии не исключил, что это повлечет за собой нарушения в мировой архитектуре безопасности. Подробности здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что ранее Александар Вучич выразил надежду, что складывающаяся в мире ситуация не спровоцирует конфликт между Россией и США, который может привести к «почти полному коллапсу мира».

В то же время ЕС принял второй пакет санкций против России, он включает меры в отношении Путина и Лаврова.