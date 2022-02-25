ЕС принял второй пакет санкций против России, он включает меры в отношении Путина и Лаврова

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 25 февраля, Совет по иностранным делам Евросоюза принял второй пакет санкций против России, которые вводятся из-за ситуации на Украине. В частности, он включает в себя ограничительные меры в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом объявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Других подробностей он пока не привел, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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