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Общество25 февраля 2022 19:23

Meta отказалась выполнять требования властей России к Facebook

Компания заявила, что не станет снимать ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (25)Комментарии (25)(25)
Компания Meta отказалась выполнять требования властей России к Facebook

Компания Meta отказалась выполнять требования властей России к Facebook

Фото: REUTERS

Компания Meta отказалась выполнять требования властей России к социальной сети Facebook. Речь идет о требовании снять ограничения с аккаунтов четырех российских изданий – телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», а также сайтов «Лента.ру» и «Газета.ру». Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил один из вице-президентов компании Ник Клегг.

«Вчера российские власти приказали нам остановить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат они ограничили использование наших сервисов», - написал Клегг в Twitter.

Заявление компании Meta

Заявление компании Meta

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этот день Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook, поскольку эта социальная сеть нарушает права и свободы человека, в частности – прав и свобод россиян. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства о мерах по защите российских СМИ.