Компания Meta отказалась выполнять требования властей России к Facebook Фото: REUTERS

Компания Meta отказалась выполнять требования властей России к социальной сети Facebook. Речь идет о требовании снять ограничения с аккаунтов четырех российских изданий – телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», а также сайтов «Лента.ру» и «Газета.ру». Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил один из вице-президентов компании Ник Клегг.

«Вчера российские власти приказали нам остановить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат они ограничили использование наших сервисов», - написал Клегг в Twitter.

Заявление компании Meta

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этот день Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook, поскольку эта социальная сеть нарушает права и свободы человека, в частности – прав и свобод россиян. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства о мерах по защите российских СМИ.