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Политика25 февраля 2022 20:50

Чехия закрывает небо для российских авиакомпаний с 26 февраля 2022

Мера принята в координации с властями Польши
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Чехия закрывает небо для российских авиакомпаний с 26 февраля 2022

Чехия закрывает небо для российских авиакомпаний с 26 февраля 2022

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чехия закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний с субботы, 26 февраля, заявил министр транспорта страны Мартин Кубка.

Как рассказал глава Кубка журналистам, воздушное пространство Чехии закрывается для России в полночь. Эта мера связана с проведением Москвой военной спецоперации на Украине и принята в координации с властями Польши, сказал он.

Вместе с тем Чехия начинает выдавать бесплатные билеты на поезда для граждан Украины, планирующим вернуться на родину. Для получения билета им нужно предъявить только паспорт гражданина Украины.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.