В Госдепе не стали уточнять, вынуждал ли Вашингтон Киев отказаться от переговоров с Москвой Фото: REUTERS

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге не стал отвечать на вопрос, вынуждал ли Вашингтон украинские власти отказаться от переговоров с Россией в Минске.

Как отметил Прайс, ситуация на Украине не является тем полем взаимоотношений, в котором дипломатия может преуспеть. США продолжит делиться информацией с властями Украины и работать с Киевом в полной синхронизации, добавил он.

Напомним, Украина отказалась проводить переговоры с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что в Минске создадут все условия для переговоров России и Украины о мире.

Как писал сайт kp.ru. утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.