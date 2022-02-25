Лукашенко заверил Путина, что в Минске создадут все условия для переговоров России и Украины

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что в Минске создадут все условия для переговоров России и Украины о мире. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Президент России Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, Россия готова отправить свою делегацию в Минске. В ее состав могут войти представители Кремля, Министерства обороны и внешнеполитического ведомства.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».