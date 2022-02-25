Захарова заявила об отказе Украины от переговоров с Россией

Украина отказалась проводить переговоры с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина отказалась проводить переговоры с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра», – сообщила дипломат журналистам.

Напомним, ранее Захарова сообщила, что Россия оперативно сформировала предложение о переговорах с Украиной о мире. Сейчас диалог зависит от «ответственного поведения Киева», отметила она.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что в Минске создадут все условия для переговоров России и Украины о мире.

Как писал сайт kp.ru. утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.