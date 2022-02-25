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Политика25 февраля 2022 20:06

Захарова заявила об отказе Украины от переговоров с Россией

Киев предложил перенести обсуждение этого вопроса на субботу, 26 февраля.
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Украина отказалась проводить переговоры с Россией

Украина отказалась проводить переговоры с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина отказалась проводить переговоры с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра», – сообщила дипломат журналистам.

Напомним, ранее Захарова сообщила, что Россия оперативно сформировала предложение о переговорах с Украиной о мире. Сейчас диалог зависит от «ответственного поведения Киева», отметила она.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что в Минске создадут все условия для переговоров России и Украины о мире.

Как писал сайт kp.ru. утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.